Darío Barassi y el porqué de su viaje a Nueva York: “¿A qué vine? Me pregunta mucho la gente, no sé qué carajo…”

Darío Barassi, el conductor sanjuanino sensación por su programa de ‘100 argentinos dicen’ emitido en El Trece, viajó a Nueva York este fin de semana aprovechando que no debía grabar para el especial famosos y en una publicación escribió el porqué de este viaje sorpresa.

“A q vine?! Me pregunta mucho la gente y no sé q carajo contestar” (sic), empezó diciendo el sanjuanino en sus redes y después se empezó a repreguntar porqué viajó a la Gran Manzana.

“A q viniste gordo???. Placer? Obvio un poco si, pero son 22 hs de vuelo y me quedo 3 dias no más así q no seria la rta correcta. Trabajo?? Yyyy no mientas vaqui.. Cierto es q vine a ver una obra puntual para hacer allá, pero la podía ver en utub y lesto. Regalo de cumple?! Si, en parte si, pero tbn ligue auriculares, gafas y quesos y vinos y gins y libros... Así q tampoco” (sic).

Y después de esto, se sinceró y dijo: “Y entonces?!? No sé. Lo necesitaba. Hice chinos con el trabajo y con mi flia y me vine. Agradecido tanto con mi laburo cómo con mi mujer q es la 1 y se acomodó para bancar esta escapada. Necesitaba resetear un poco la maquina. Frenar un poco, agradecer, valorizar, refrescar, proyectar, caminar escuchando música, comer, ver teatro/bandas/museos y dormir un rato tbn. No sé a q vine. Pero vine, y no me equivoqué. Menos rtas y más impulsos a veces”, finalizó.