"Mauro no pudo”: ¿la China Suárez le dio picantes detalles a Wanda de lo qué pasó en el hotel?

Y un día lo contó. “Es cierto, estuve con tu marido”, le habría dicho la China Suárez a Wanda Nara por medio de una llamada luego de que la empresaria descubriera los chats entre la actriz y el futbolista. De acuerdo a lo que contó Paula Varela en "Intrusos" la blonda llamó a la China para confirmar todo.

De acuerdo a lo que dijo la panelista: “Wanda llamó a la China Suárez y ella atendió. Wanda le dice: ‘Escuchame, ya vi el teléfono de mi marido, se todo y hablé con él, se que se vieron, pero quiero que me digas vos’”. Y siguió con la respuesta contundente que la actriz le habría dado: "Sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente cara a cara”.

Pero la China no se achicó y fue por más detalles: “Pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro… No pudo”. Esa versión se suma a más detalles que aseguran que entre el futbolista y la actriz solo hubo un beso "porque él tenía fiebre”.

(Fuente: Ratingcero)