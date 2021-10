Siempre polémica, More Rial mostró su cuerpo después de las cirugías

Morena Rial comparte a menudo momentos de su vida íntima en las redes sociales, sobre todo Instagram. Si bien suele estar en varias polémicas y peleas, hace semanas decidió contar las operaciones a las que estaba por someterse para cambiar su figura. Es que finalmente se hizo un retoque en varias zonas y había mucha expectativa en sus seguidores por ver los resultados.

La hija del conductor televisivo relató los procesos que atravesó y los lugares a los que se sometería a operación. "Me hice un par de cosas... La panza, la cola, los brazos y las piernas. Me falta una cirugía para un poquito más adelante para terminar con todo", enumeró. El resultado no se iba a observar de un momento al otro, y por ese motivo sus fanáticos estaban a la espera de la nueva imagen.

A través de una publicación en Instagram, la influencer decidió mostrar su nuevo cuerpo. La joven acumula más de un millón de seguidores en su perfil, por lo que optó por subir una imagen frente a un espejo. Allí se pueden observar los cambios que se produjeron a raíz de su operación. Sus seguidores le comentaron... y con muy buena onda. Mirá.

(Fuente: Diario Show)