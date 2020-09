Julieta Prandi habló sobre las declaraciones de la ex de Emanuel Ortega: “Ojalá que les vaya…”

Ana Paula Dutil, la ex esposa de Emanuel Ortega respondió enojada ante las acusaciones de los medios de una “presunta” bronca por la nueva relación de su ex con la conocida Julieta Prandi, a lo que retrucó muy segura:



“Me lo contó él y me pareció muy sano, me gustó mucho. Inclusive fue antes de que se haga público. Yo le deseo lo mejor, se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Ella me parece divina, ojalá que les vaya bien”