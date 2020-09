¡Qué familia! La suegra de Kobe Bryant acusa a su hija de dejarla en la calle

A meses de la tragedia que le quitó la vida al basquetbolista Kobe Bryant y a su hija menor, el escándalo ha golpeado a las puertas de su viuda, Vanessa Bryant. La heredera de los más de USD 200 millones que provenían de la fortuna e inversiones hechas por la leyenda del baloncesto parecen no ser suficientes pues Sofía Laine, madre de Vanessa, acusó a su hija de haberla expulsado de su casa e inclusive dejarla sin un auto que la estrella del baloncesto compró para su suegra.

En una entrevista anunciada por el programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, Laine acusó a su hija de haberla expulsado de su casa y de reclamarle el auto que le había prestado, e inclusive afirmó que no le ha dejado ver a sus nietas y que le pidió que para estar en contacto con ellas, sólo sea por videollamada. Así lo dijo Sofía Laine:

"No sé, nada más estábamos sentadas un día Natalia, Vanessa y yo y, mi baby Natalia no podía estar en donde vivían antes, porque cada vez que bajaba ella figuraba ver a su padre y a mi Gigi sentados en el sofá, como siempre. Entonces mi hija dijo, ¿Cuál casa vendemos? Ok, la de grandma, la de grandma se va a vender y así fue como ella hizo su decisión y ya después ella me dijo, necesito que te salgas de esta casa (...) Y también me dijo que quería su coche. Qué puedo hacer, no tengo a dónde ir. Me dijo: ‘Tú te las arreglas como tú puedas’"

Sofía Laine era muy cercana a su yerno, Kobe Bryant, a tal grado que este adquirió una casa en una exclusiva zona residencial de California, la localidad de Irvine, con un costo de USD 1.7 millones, todo esto para que pudiera tener un lugar donde vivir independientemente. Esta es la propiedad de la que Vanessa la expulsó. Además también le reclamó el auto que el mismo Kobe Bryant había adquirido para ella. Sin embargo, la investigación hecha por el periodista David Valadez, demostró que la casa se encuentra a nombre de Erika Williams, secretaria que trabaja para la familia Bryant.

Laine dijo que por el momento se encentra viviendo en un departamento que le ayudó a conseguir Vanessa y que está pagado hasta marzo de 2021, sin embargo, aseguró que su hija le dijo que a partir de esa fecha, ella tendrá que arreglárselas sola y como pueda. Laine tiene 67 años y sufrió de una lesión de espalda la cual le restringe demasiado para trabajar y hacer actividades pesadas, además de que por su avanzada edad no ha podido conseguir un empleo fijo.

Además, la suegra del basquetbolista también reveló el motivo y la posible ubicación de los restos de Kobe Bryant, información que la familia se había reservado con el fin de tener privacidad para su duelo y con el fin de que descansaran en paz. Sin embargo, la localización exacta aún se desconoce pero la información de Sofía apuntó a que podrían estar en el Pacific View Memorial Park, en California.

Por otra parte, Vanessa dio a conocer un comunicado en el que afirma que lo dicho por su madre es falso y que en los momentos más complicados nunca la apoyó. Además afirmó que su madre había aprovechado para dar entrevistas que resultaron negativas para su familia y que nunca le brindó apoyo luego de la perdida de su esposo y su hija, incluso luego de haberla apoyado económicamente durante más de 20 años.

Otro conflicto que también ha llamado la atención es que Vanessa decidió demandar al departamento de policía de Los Ángeles por supuestamente haber tomado fotos de los restos de Kobe y de su hija Gigi en el sitio del accidente. Según informó la demanda, el proceso es debido a la angustia mental que la familia podría sufrir. Supuestamente, los oficiales habrían utilizado sus teléfonos personales para tomar dichas fotos y no como parte del proceso de investigación.