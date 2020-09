Diego Brancatelli confesó en PH y estallaron las redes: “Hago terapia por cuestiones políticas”

Durante la noche del sábado, Diego Brancatelli visitó el piso del programa PH y se animó a hablar de su relación con su familia.

El periodista manifestó que tuvo varios problemas con sus padres y sobre todo con su hermana por sus firmes ideas políticas, siempre en el ojo de la polémica.



"¿Te peleaste con muchos amigos por este tema?", preguntó el conductor del ciclo Andy Kusnetzoff.



Ante la pregunta sobre si esto le trajo muchos problemas familiares el periodista respondió contundente.

"Con mis viejos y mi hermana discuto mucho, no coincidimos en prácticamente nada. Con mi hermana no me llevo bien por cuestiones políticas, con mis viejos no puedo hablar dos segundos porque me da ganas de levantarme e irme. Con amigos he dejado de hablarme. Una cosa es que no opines igual y lo respeto, pero otra cosa es cuando te ofenden y te atacan".