Hernán Drago descontroló las redes con sus confesiones íntimas: "Hace seis meses que no…"

Hernán Drago charló en una fluida entrevista con Teleshow, luego de recuperarse de coronavirus. El modelo y panelista, desde el inicio de la cuarentena que convive con su ex pareja, Bárbara Cudich, y sus hijos, contó que no le costó vivir con la mujer de la cual se separó.



Ante la inminente respuesta de que es complicado conocer a alguien en tiempos como estos confesó:



"Estoy con mucho trabajo y tengo la libido puesta ahí. De manera que si falta un mes me bancaré un mes y si faltan dos... me bancaré dos... No estoy rasgando las paredes"



Obviamente, cuando le preguntaron si hace seis meses que no intima con nadie, por la cuarentena, él indicó que es verdad: "Claro, te estoy diciendo eso. Si no me querés creer, ya es una historia tuya. Pero necesito que entiendas que hay mucho trabajo detrás del hecho de poder estar así"



Para agregarle a sus declaraciones confesó que no le gusta el "touch and go" y que prefiere las relaciones serias y más estables. "No sirvo para estar ocasionalmente con una persona, así porque sí. Necesito sentir algo y que me guste en varios aspectos"