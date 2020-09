Tensión en lo de Mirtha: Un solo y polémico invitado para Juana Viale este sábado

Juana Viale tendrá un mano a mano en su mesa durante la cena de este sábado con Jorge Lanata en La noche de Mirtha y estallaron las redes con comentarios muy picantes.



Desde las 21.30, la actriz y el periodista se reunirán para hablar de la actualidad, la situación del país y demás temas para culminar una semana que tuvo importantes anuncios económicos y sociales.

A post shared by Mirtha Legrand (@mirthalegrand) on Sep 13, 2020 at 12:34pm PDT

View this post on Instagram



Los comentarios de Lanata sobre Juana Viale fueron muy críticos y bastante filosos, por lo que se espera un choque televisado bastante peculiar:



"Hace un buen programa. No me gusta cuando se equivoca, dice boludeces y después se desdice. Ahí me parece una tonta. Pero es divina y fotografía muy bien, como Graciela Borges. Me interesa más haciendo el programa que como actriz"