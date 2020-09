Soledad Fandiño confesó cómo es la verdadera relación que tiene con René

Soledad Fandiño se mostró buena onda con René Pérez en las redes sociales, ya que ambos son papás de Milo. A pesar de lo que siempre muestran, en una entrevista con la revista Gente, la actriz reconoció que no siempre se lleva bien con el artista.



"Es el papá de mi hijo y hay de todo, cosas lindas y otras no tanto. Pero lo recuerdo bien y feliz. Hoy nos llevamos como cualquier pareja separada, algunos días bien y otros no tan bien. Los dos pensamos lo mejor para Milo y alentamos la comunicación entre las familias. Por ejemplo, compartimos los cumpleaños y no queremos perder los vínculos y estar unidos"