Al final, Juana Viale ¿se va o no se va a Uruguay?

La actriz Juana Viale se refirió por primera vez a las informaciones que aseguran que se mudará a Uruguay, al igual que ya lo hicieron otros famosos y dejó una incógnita al respecto.

En las últimas semanas, algunos polémicos famosos opositores al gobierno de Alberto Fernández anunciaron su salida del país para establecerse en Uruguay y esgrimieron motivos como la longitud de la cuarentena obligatoria contra el coronavirus para justificar su decisión. Entre ellos se destacaron Oscar González Oro y Susana Gimenez, mientras que se rumoreó la posible salida del país de Juana Viale.

Según varios trascendidos que circularon en los medios y la información que algunos periodistas de espectáculos comentaron en la televisión, Viale tendría todo listo para mudarse a Montevideo y sólo restaba que encontrara un colegio para sus hijos. De hecho se especuló con que la nieta de Mirtha Legrand viajara los fines de semana desde Uruguay a la Argentina para realizar la conducción interina de los programas de su abuela.

Sin embargo, Viale nunca se refirió al tema. Al menos hasta que decidió hablar con Implacables, que se emite por El Nueve, y dejó entrever que su estancia en Montevideo es una posibilidad, aunque no lo hará en lo inmediato.

"Puede ser que me vaya, pero no me voy a ir ahora, tengo la responsabilidad de un trabajo acá, tengo mis hijos en la escuela sin ir a la escuela, tengo una casa, no me voy a ir a ningún lado por ahora", señaló Viale, quien está al frente, por el momento, de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

En esa línea, la conductora fue clara y aseguró: "Si me quiero ir lo comunicaré, no tengo nada que ocultar. No sé por qué empezaron a decirlo por todos lados".