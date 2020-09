Otra estrella que se va: mirá qué modelo y conductora argentina también amenaza con irse del país

Angustiada por cuestiones propias de la cuarentena, otra modelo, conductora y panelista aseguró que quiere seguir los pasos de Susana Giménez, Nicolás Repetto o el Negro Oscar González Oro.

Estos tres se instalaron en la lujosa Punta del Este.

Ella, sin embargo, podría radicarse en la bella Madrid o en la ciudad preferida de Ricardo Fort, "¡Miamiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

La modelo en cuestión es Sofía Jujuy Giménez, a quien la pandemia le pegó mal, pero le permitió, en combinación con su soltería, "irme conociendo, tengo mucha introspección. Me permitió el autoconocimiento, autoreafirmación".

"Fue muy loco lo que pasó, la situación es muy difícil, quise ir a Jujuy al principio no se podía, cuando se pudo nos fuimos con una hermana y un amigo, estuvimos parados en Santiago del Estero, te fajaban el auto para que no te quedes en su provincia", declaró en una entrevista radial.

"En Jujuy hicimos la cuarentena en un hotel, luego no era obligatorio ir a un hotel, te tenías que dar en tu casa. Empecé la pandemia en Miami, Nueva York, cualquiera se puede contagiar y todavía no he tenido el test, a mis hermanas les agarró en Jujuy, mis hermanas están en Jujuy y no la pueden ver a mi mamá", lamentó.

En definitiva, la despedimos con las sabias palabras de Jaime Ross en su gran tema Los Olímpicos:

"Por eso si alguien se borra

Qué le podemos decir

No te olvides de nosotros

Y que seas muy feliz".