¿Metió la pata?: Charlotte Caniggia habló de maternidad y la comparó con...

Charlotte Canigga contó que su pareja Roberto Storino le regaló un hermoso perrito. Muy contenta, la participante se refirió con mucha ternura a su mascota: "Es una bulldog francés negra, re linda".



Charlotte adelantó que queire llevarla al piso para que todos la conozcan personalmente. "Es buena, se porta bien. Igual, está loca. Corre por todos lados pero por suerte no rompe nada... Tiene mucha energía"

Cuando Ángel de Brito le preguntó si la está "educando", ella contestó. "Y, más o menos... viste. Yo tuve otros perros, pero mi mamá me dice que los abandono a todos", agregó sin vueltas. Por eso, cuando tenga hijos quiero tener uno y ya está", agregó sin pensar en sus contundentes dichos.

"¿Para no abandonarlos?", fue la contra pregunta. "No, no voy a abandonar a un hijo... A mi mamá le encantan los perros, pero porque es muy madraza. Y yo... el perro me hincha, no tengo paciencia. Y con un hijo, imaginate. Yo no quiero".