"Éramos poco y parió la abuela", quién le dedicó este comentario a Charlotte Caniggia en el Cantando

El Cantando 2020 tiene una media de una polémica por noche y la del martes tuvo como protagonista a Charlotte Caniggia. En realidad, a una integrante del jurado que le dedicó un picante comentario cuando le tocó el turno de puntuar su actuación.

Para no dar más vueltas hay que decir que fue Nacha Guevara la que dedicó un duro mensaje a la modelo tras su presentación: “A ver, cuando ya creíamos que nos habíamos librado de lo peor… Es como un ‘éramos pocos y parió la abuela’. El tema está bien elegido para Charlotte y su compañero Cristian Fontán es un lujo, así que lo voy a puntuar a él porque ella cantó muy poco”.

Pero la juez tuvo algunas palabras más, aunque ya en 'modo consejo': “No me gustó la actitud. Te voy a decir algo con todo cariño, eras mucho más fresca cuando te conocí en el Bailando no sé si son los nervios pero si pudieras no perder eso porque era muy lindo y lo recuerdo muy bien. Tratá de no perderlo”,