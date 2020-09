"Se toca y me mira", la acusación de Moria Casán a un compañero del Cantando 2020

Moria Casán le puso un dosis extra de picante a la noche del lunes en el Cantando al realizar una polémica acusación señalando a Oscar Mediavilla, su compañero del jurado.

Fiel a su estilo, la 'One' no se calló nada y al ver un extraño movimiento disparó sin muchas vueltas: "Qué manos… se toca y me mira".

Oscar Mediavilla, con algo de sorpresa en su cara, le salió al cruce diciendo: "¿Se notó que me toqué? ¡Agarré la silla! ¿Cómo me voy a tocar?".

Cuando todo pensaba que la charla enrarecida quedaría ahí, Moria elevó la apuesta diciendo: "Y qué se yo, en la cuarentena pasan cosas".

Todos los presentes no daban crédito de lo que estaba pasando. Afortunadamente el programa volvió a focalizarse en el canto de los participantes, en definitiva su razón de ser.