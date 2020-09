Salió segunda en El Gran Premio de la Cocina, y habla de fraude

Carina Zampini condujo este año un ciclo relativamente exitoso, en el formato de reality gratronómico.

No es fácil hacer algo nuevo en un rubro en que brillaron envíos como Bake Off, o Masterchef, que incluso volverá ahora con un certamen de famosos.

En Bake Off sí hubo escándalo, denuncias de fraudes, trampas, acusaciones, revelaciones.

Y el Gran Premio de la Cocina comienza a recorrer un camino similar.

La subcampeona del concurso, Dana Martucci, afirma que en el final hubo alguna mano negra.

Sobre el ganador, en charla con Jorge Rial, consideró que “Matías no es que no se lo merezca hubo cosas que no fueron justas. Algo raro estaba pasando, no sé si el ganador estaba de antes“.

“Por ahí yo lo entendí mal y toda la gente lo entendió igual que yo. No fue desde ese día la decisión, hubo varios días anteriores que había cosas que no iban bien, incumpliendo las reglas del programa. Cosas que no se podían hacer y que se hicieron“, agregó.

“En privado hice el descargo con la producción y mucha bola no me dieron. En las devoluciones y todo lo que iban diciendo no me marcaron ningún error y al ganador sí. No me considero una mal perdedora. Ya estuve y no me fui mal ni me enojé con nadie“, sostuvo.

“Hubo cosas que no se cumplieron como deberían, por ahí para otra persona es una boludez, pero era mi futuro“, concluyó.