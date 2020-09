Revuelo en el Cantando 2020: aseguran que Esmeralda Mitre se niega a participar

Esmeralda Mitre sigue dando que hablar en el Cantando 2020. La actriz levanta polvareda a cada paso que da y en las últimas horas trascendió que está protagonizando una nueva polémica.

Según anunció Yanina Latorre en 'Los Ángeles de la Mañana', Esmeralda no quiere cantar por la condena social que nota en las redes sociales.

"La señorita Esmeralda Mitre no ensayó ningún día de la semana porque no tuvo ganas y no pudo porque está muy enojada con lo que la gente escribe en Twitter de ella, los haters y se la agarró con la producción del Cantando", explicó Yanina.

"Tiene que cantar hoy, ¿qué hacemos?", preguntó Ángel de Brito, conductor de LAM y también del Cantando 2020. "Quiere renunciar por Twitter. Ella no tiene autocrítica y después de estas performances hay una reunión de zoom donde habla el equipo sobre cómo les fue y ella les echa la culpa de todo. Y no lo deja cantar a este chico Nell, mucho" agregó la panelista.