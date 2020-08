¡Bomba! Ivana Nadal decidió que se las va a achicar

¿Era necesario, Ivana?

Ya nos dejaron sin asados, sin reuniones familiares, sin salidas... ¿también nos dejarás sin ellas?

El ruego de miles de hombres y mujeres llegará seguramente a oídos de la modelo después que se dio la noticia de que decidió achicarse los pechos.

Pero la modelo tiene sus razones: "Se está acercando el día de mi operación así que estoy muy contenta. Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación", comenzó.

"Cuando tenía 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular. El cirujano de ese momento me pone los implantes detrás del músculo sin explicarme que era mas doloroso y que no era la mejor decisión, esa lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía", reveló.

"Fue una experiencia muy traumática. Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida. Y entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces creo que es el momento de hacerlo", agregó.