Mirá donde se imagina uno de los más lindos de la Argentina dentro de 8 años

Hernán Drago es uno de los hombres más lindos de la Argentina.

En virtud de su belleza puso construir una importante carrera como modelo, pero su elocuencia lo llevó también a triunfar en los medios.

Hoy es coconductor junto a Guido Kaczka el programa de entretenimientos Todos a Bordo.

Además es panelista de otra ícono del modelaje argentino, Pampita Ardohain, en el programa que tiene en Net TV.

A Drago le ha ido bien, y debe haber sabido guardar, porque está pensando en su retiro.

Claro que a sus 45 años todavía tiene hilo en el carretel, y piensa esa situación para dentro de 8 años.

Entrevistado por Revista Pronto, aseguró: “Lo tengo canalizado y no falta mucho para eso: creo que será en no menos de seis años pero tampoco más de ocho. Si Dios quiere y no pasa nada en el medio, me quiero ir a vivir allá. Tengo una casita en Bariloche, es mi refugio y mi lugar, y trabajo mucho en ese sentido también. Sé que todo lo que estoy haciendo ahora es lo que me va a permitir irme para allá”, apuntó.

“Cuando se prenden las cámaras, soy igual que cuando se apagan pero sé que ese es mi trabajo porque no quiero vivir delante de cámara: yo me quiero ir a vivir al sur. Pero entiendo que hacer las payasadas que hago con Guido delante de cámara, me va a permitir acercarme a mi sueño. Por suerte, me divierte y combino el placer con la parte laboral. Cuando en el futuro me pregunten cómo me fui a vivir a Bariloche, responderé: ´Una vuelta me puse a bailar pavadas en lo de Guido, me fue bien y me vine a vivir a Bariloche´”, concluyó.