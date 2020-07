Danna Paola, después de bebotearle a Yatra, habló de Tini Stoessel

Los rumores de romance entre Sebastián Yatra y Danna Paola vienen desde hace muchos meses. Pero cuando a fines de mayo el colombiano anunció su separación de Tini Stoessel, esas versiones se intensificaron.

Si bien ellos lo desmienten, hace unas semanas lanzaron el tema "No bailes sola" juntos, y el asunto volvió a estar en discusión.

En una entrevista que la actriz de Élite dio con Telemundo para el programa Suelta la sopa, fue consultada sobre su relación con Tini Stoessel, y fue muy sincera en su respuesta: "Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer".

"Entre mujeres hay que apoyarnos, que no deba de haber odio y que por favor entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor", expresó.

Además, volvió a desmentir que entre ella y Yatra haya un romance: "Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente estamos disfrutando este proceso, que yo siempre tengo mala fama y me inventan un noviazgo con quien se me ponga enfrente, pero no es así. Yo estoy saliendo con alguien y no me gusta que me anden inventando cosas porque no está padre".