Cuarentena y confesiones inesperadas: Mica Viciconte y Cubero…¿al rojo vivo?

View this post on Instagram

Hoy cumplimos 2 anu0303os y 9 meses con @fabiancuberooficial ud83dudc9e y vamos a festejarlos con nuestros amigos de @chipperseafood (la mejor comida fusiou0301n caribenu0303a) ud83eudd24 Los invitamos a pasar por su cuenta!!! @chipperseafood Estau0301n en Palermo ud83dudccd Humbolt 1895 Cuentan con delivery y take away ud83dudef5 Y ademau0301s un 20% de dto (ideal para esta cuarentena) ud83cudf89