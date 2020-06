¿Florencia Peña ya tiene reemplazo? Mirá que es lo que dicen

View this post on Instagram

Sencillita para trapear @iberiahogarok ud83euddfc Turbo Matic protege tus manos y unu0303as de productos quiu0301micos, virus, hongos y bacterias porque no tocau0301s el agua, ya que sus sistema de centrifugado enjuaga y escurre automau0301ticamente la mopa. Gracias a su mopa de pelo largo resulta ideal para limpiar superficies lisas y tambieu0301n rugosas, ya que la microfibra se mete entre las endiduras y arrastra la mugre con facilidad. La mopa de microfibra incluida es lavable en lavarropas y se pueden comprar repuestos!