Rita Ora mostró la estrellita en el lugar prohibido, y se calentaron las redes

Rita Ora deslumbró en las redes con una producción de fotos, bien casera, y bien sensual.

La artista británico-kosovar de 30 años es un prodigio musical que triunfó en los Estados Unidos de la mano de grandes productores de Hip Hop.

Su éxito y su carisma la llevaron a ser jurado de programas como The Voice UK, The X Factor, America's Next Top Model y The Masked Singer UK.

Disfrutala en este costado sensual, mostrando unos tatuajes, especialmente "la estrellita", que te van a sacudir.