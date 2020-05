¡Lo mejor que verás hoy!: Evangelina Anderson y una foto de colección

View this post on Instagram

Hoy en el #diadelafamilia quiero mandarles un beso enorme en especial a las que esteu0301n pasando por un mal momento o luchando por situaciones difiu0301ciles. A las que quieren ser una familia mau0301s grande y todaviu0301a estau0301n peleando por ello. A las que no son el u201cestereotipou201d que durante anu0303os se consideraba familia y les toca romper preconceptos o enfrentar prejuicios. A las que fueron de una forma y por una cosa u otra tuvieron que convertirse en otro tipo de familia, y estau0301n en proceso de ajuste y adaptaciou0301n. A las que fueron y a las que son. A las grandes, a las pequenu0303as, a las tiu0301picas y a las u201catiu0301picasu201d Aguante la familia, sea como sea mientras haya amor!!! Nosotros somos un poco u201cla tiu0301pica familiau201d que diriu0301an algunos, pero ojalau0301 pronto nadie hable de familias tiu0301picas o atiu0301picas, estereotiu0301picas o diversas y solo veamos familias y amor. Que tengan un lindo viernes! ud83dudc9c #family #Demis