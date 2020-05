¡Epa! Juana Viale se puso picante y mostró su...

Juana Viale dejó interesantes declaraciones en el programa que conduce reemplazando a su abuela.

Un tanto autorreferencial, hay que decirlo, invitó al piso al arquitecto Agustín Goldenhorn.

Goldenhorn es nada menos que el novio de la nieta de la señora de los almuerzos.

E inesperadamente, la protagonista del momento pasó a ser ella, y no sus entrevistados.

Admitió estar abierta a tener hijos en esta nueva relación, y contó, en detalle como se conoció con su nueva pareja.

"Fue una cita a ciegas. Yo había ido a trabajar a Córdoba y estaba mi mamá y un grupo de amigos comiendo en un restaurante y me dicen si tenés ganas vení a comer. Y yo había llegado a Aeroparque y estaba muy cerca, entonces fui. Y estaba con todos amigos y digo 'ay, ¿nadie tiene a nadie para presentarme?'. Y un amigo me dice yo tengo a una persona que te voy a presentar, pero no me muestra foto ni nada", reveló.

"Pasó un tiempo y recibo un mensaje que me dice 'Agente X', él no sabía mi nombre y me mandó un mensaje que me encantó. Le digo tengo una hora para que nos tomemos un vino y nos conozcamos. Él no sabía que estaba hablando conmigo, y salgo, me mira y me dice '¡ah, sos vos!'. Y ahí nos fuimos a tomar un vino a un bar malísimo, el peor vino del mundo, y hubo ahí como algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’. En realidad dijo ‘dos…' y otra cosa’”, disparó, sonriendo.