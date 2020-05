Paulo Londra incendió a su discográfica: mirá las duras palabras en su despedida

Paulo Londra, junto a Wos, son las dos figuras más importantes de la música joven en la Argentina.

Ambos son cultores del trap, un género de gran difusión en los últimos años.

Con un perfil distinto al de Wos, un artista con un mensaje mucho más ideológico, Londra, de mensaje más lavado pero igualmente eficaz para llegar al público, rompió con su discográfica.

Londra aseguró que "confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir".

Pero la decepción fue absoluta.

“Siempre querían aparecer en los videos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada. Ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas, otras propuestas y a mí nada me llegaba, ni me enteraba o sólo me enteraba lo que ellos querían. Fue muy frustrante”, disparó.