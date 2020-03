Despacito, ¡pero se mueve!: Graciela Alfano la rompió en el Carnaval de Corrientes

View this post on Instagram

#amazinggrace u2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0f Gracias @corrientesescarnavalsiempre por invitarme a participar de este maravilloso espectu00e1culo!!! Lo disfrutu00e9 muchu00edsimo! ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25 FELICITACIONES @sapucayoficial !!!! TRICAMPEONES!!! Un placer desfilar con uds!!!!! ud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4f