Araceli González salió con artillería pesada y se puso profunda

Todo el tienpo en mi vida me pongo en distintos desafu00edos y objetivos! La realidad es que no siempre tenemos la misma fuerza. Pero me reconozco en la bu00fasqueda! Lo que busco tiene que ver con mis inquietudes! Tengo muchas. Como explicaba mi mamu00e1 en unos de los feed que subu00ed, siempre supe lo que quise. Desde muy chica tome decisiones. Yo sabu00eda a donde queru00eda llegar! Respetando mis valores . Agradezco cada camino transitado! Se que ahora viene la cosecha de lo sembrado. Todo lo que uno hizo vuelve. Y es maravilloso. Es amoroso. No debemos cerrar los ojos para pedir! Debemos Abrirlos para decretar, para determinar! Cada uno es dueu00f1o de su meta! ( no mueras sin tenerla) Mi meta empezu00f3 cuando tenu00eda 8 au00f1os parada en una parada de colectivo con mi mamu00e1 y mi hermano , muy tarde! Solos! La desolaciu00f3n asusta! Y mire, los miru00e9, y pensu00e9 a donde iba a llegar para cambiar esta historia! Dignificar la vida de ellos y la mia! Mi mamu00e1 fue una guerrera , una valiente! En u00e9pocas donde la mujer no se atrevu00eda a nada , para dejarnos la enseu00f1anza de la dignidad humana, tomu00f3 decisiones audaces para su bienestar y el nuestro! De esas entrau00f1as vengo! Entrau00f1as de valores maravillosos y contundentes. Siempre vos tomas tus decisiones. Lo feminista estu00e1 en tus actos. Y decisiones! Lo feminista sos vos desde tus ovarios! Tus virtudes y tu propio respeto! Lo feminista estu00e1 en respetarte siempre! Y que enseu00f1es con lo que haces. Hablar, hablamos todos! Pero la realidad es que fuertes mujeres las vi en mi familia y en mujeres que en la no visibilidad trabajan a diario para dar, entregar! Defender sus derechos desde su espacio! Se las quiere. Cuu00eddense mucho! Valen! Y son preciosas! @araceliwebok @natalia_monteferrario @franytateo_ @donitatateo @ftorrente @maradopaso @myriammoadieventos @alebarbieri_ @elitamarquez mujeres que adoro! ud83eudd70