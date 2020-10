¡Se destapó la olla!: Ximena Capristo escrachó a Gustavo Conti por infiel y luego borró todo

Ximena Capristo y Gustavo Conti están envueltos en un fuerte escándalo luego de que la actriz publicara en Instagram Stories una serie de chats, que serían de su marido con otras mujeres, acusándolo así de infiel inevitablemente.



La instagramer y periodista de espectáculos Juariu compartió las Stories, que Ximena borró luego de publicarlos.



“¿Qué onda esto? A lo Sabrina Rojas”, escribió la “detective” de los famosos en redes, haciendo referencia a cuando desde la cuenta de Sabrina Rojas se publicaron mensajes en contra de Luciano Castro y después denunció que fue hackeada.



“Años que me callo, me aburro”. Y comparte el chat, donde una mujer le dice a Conti: “Te apapache, me tomo un avión. Lo robo no me importa nada”, y Ximena escribe “la hippie no lo hace es puro bla bla. Es chorra la señorita”.



Esta secuencia sorprende por el alto contenido privado, y sobre todo porque la bailarina decidió borrar inmediatamente todo si dejar rastros de dicha exposición.

Esto subía Ximena capristo que después borro pic.twitter.com/QEs5VbyHdQ — juariu (@juariuok) October 12, 2020



“Siempre lo supo que me iba a cag..r. Puérpera se burlaron de mí y no es la única... No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue... uno se termina enterando de todo”.



Además, Juariu descubrió que Ximena dejó de seguir a Gustavo en redes y él tampoco la sigue a su esposa. ¡Tremendo escándalo!