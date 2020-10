Nazarena Vélez hizo una fuerte confesión sobre sí misma: "Soy una..."

Nazarena Vélez, como muchos argentinos durante estos tiempos de pandemia, lo está llevando de la mejor manera posible y intentando verse lo menos afectada.

La mamá de Barbie lleva mucho tiempo metida en el mundo del espectáculo argentino. Empezó como modelo, pero también fue actriz y vedette. Ahora se encuentra ubicada en la posición de productora de espectáculos y desde esa posición espera solventar su presente económico.

En varias oportunidades la multifacética confesó que tenía intenciones de irse del país ya que no podía sostenerse, pero ahora que está apostando a la obra 'Herman@s', decidió quedarse.

"Yo soy una ladrona del espectáculo, yo no amo la profesión. Santiago da el alma por la actuación, yo lo hago, lo hago 100% por salida laboral. El mundo del espectáculo representó el dinero, no lo amo, no me apasiona, si producir. Estoy cada vez peor con la pandemia, no tengo muchos ahorros, tenia de la última temporada, vivo muy al día. Cuando se fue Fabián tuve que empezar de cero nuevamente, sin casa, me cuesta pagar un montón, hace 6 meses que no laburo, no me puedo quejar, hay gente que no tiene para comer", dijo Nazarena en diálogo con Ulises Jaitt por Instagram Live.

Respecto a su pareja, Santiago Caamaño y a cómo fue volver a apostar al amor, la actriz reveló: "Tengo 46 años, ya tengo los hijos que quiero tener, tengo 3 hijos hermosos, tengo mucho trabajo por delante como mamá, fui sincera con Santiago, le dije ‘Hasta acá’, lo entiendo a él, tiene 38 años, si un día me dice ‘un besito’ y cuando te pase la menopausia nos encontramos".

Por último, contó si tiene intenciones de pasar por el altar. "Santi boquea con el casamiento, todavía no me hizo ninguna propuesta formal, si Santi me lo propone, analizo la propuesta, cuando hay amor, siempre".