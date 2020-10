Juana Viale cada vez más parecida a Mirtha: escuchá el "reto" a la producción en plena apertura

View this post on Instagram

De principio a fin todo lo que pasu00f3 hoy en #MesazaEnCasa junto @juanavialeoficial ud83dudc78ud83cudffbud83dude4c y una gran mesa de invitados para seguir informados. #argentina #buenosaires #covid_19 #coronavirus #envivo #juanaviale #mirthalegrand #news #thepicoftheday #produccionargentina