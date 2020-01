Griselda Siciliani clavó foto toda despeinada y muy natural… ¡Cardíacos abstenerse!

Ella es dueña de una figura sin igual, una simpatía única en su tipo y en esta ocasión dejó a todos boquiabiertos con su posteo descomunal.

La bellísima Griselda se pasea por las playas de Brasil con mucha confianza y tal es así que no le molesta salir un poco despeinada.

No es ninguna novedad que se ría de sí misma a la hora de mostrarse en redes y no fue la excepción. Muchos comentarios la halagaron de igual manera aunque, incluso, no se vea su propio rostro.

Los años no pasan para ella, y parece mantenerse en formol, ya que sus curvas mantienen su lugar al igual que su sonrisa inspiradora lo que la hace una de las actrices más queridas del ambiente del espectáculo nacional.