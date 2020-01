Terrible: mirá los ositos cariñosos que miman a Nazarena Vélez

View this post on Instagram

Hablemos de la paz de este lugarud83cudf32ud83dudcab ud83dudc49y despuu00e9s si quieren hablemos del quilombo que tengo en el peloud83eudd37u200du2640ufe0f ud83dudc49de mi malla de los u0026#34;ositos cariu00f1ososu0026#34;ud83dudc3bud83dudc28ud83dudc3c #seu00f1oratiene1000au00f1os #nosehagalanena #amo #osos #muu00f1ecas #todomuyinfantil #unterapeutaya