El difícil momento que le tocó vivir a Barbie Vélez delante de una cámara

View this post on Instagram

La primer foto define a la perfecciu00f3n estos du00edas en Puerto Madryn! ud83cudf3bud83eudd29 Divino haber podido combinar este finde entre trabajo y familia u2728ud83cudf3a Nunca habu00eda venido en verano, y la realidad, es que es una u00e9poca ideal para disfrutar de esta ciudad! Las playas estu00e1n hermosas! Hoy pude vivir la experiencia de hacer snorkeling con lobos en familia y estuvo increu00edble ud83cudf0a ud83dude4cud83cudffcud83eudd70... y ni les cuento de la gastronomu00eda ud83dude0b! Les dejo en mis historias destacadas todas las actividades que hice! @madryn.travel . Gracias @maaxmodels y @suplementomujeres por semejante evento y finde u2764ufe0fud83eudd29 . @mimegol u2728