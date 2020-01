A Salma Hayek le criticaron el brutal escote: mirá qué respondió

Los Golden Globe son los de Salma Hayek, se permitió comentar algún asistente a la premiación, con gusto bastante dudoso, pero la picarezca a flor de piel.

Y es cierto nomás. El brutal escote que la actriz llevó a la ceremonia del cine mundial fue objeto de comentarios de todos los tonos, elogiosos y críticos.

Algunos la consideraron "vulgar” y "desubicada".

Otros, y otras, aseguraron que si tuvieran su cuerpo ni ropa usarían.

¿Qué dijo ella' “Me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta"