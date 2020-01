Vieron a Cande Ruggeri muy mimosa en la playa con… ¿Un amigo?

View this post on Instagram

Todos los du00edas asu00ed ud83eudd0d Chewbacca de la tu00eda . ADOPTEN ! Hay miles de perritos buscando un hogar. Si quieren uno y son responsables hablen con @melchorlez, @zaguatesrefugio y hay miles de refugios mu00e1s ! Escru00edbanme por privado y los comparto en mis historias ud83dude0aud83dudc36