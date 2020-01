¡Se mueve todo! Catherine Fulop y una extraña forma de relajarse

View this post on Instagram

Para este 2020 les deseo que podamos tener plena conciencia y la suficiente audacia para sou00f1ar y ser mas parecidos a nosotros mismos. Se les quiere ud83eudd8bu2665ufe0f #felizau00f1onuevo #feliz2020 @ovasabatini @orianasabatini @tizianasabatinif