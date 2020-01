¡Estás igual! Julieta Nair Calvo en modo Oso Pratto

View this post on Instagram

Ella es Inu00e9s Fernu00e1ndez . Oriunda de Bariloche , llega a BsAs con su hermana Carolina para invertir la herencia de sus padres en un departamento. Las estafan . Sus vidas cambian para siempre . El lunes a las 22:15 hs por @eltrecetv la van a poder conocer . @separadas @polkaprod