Silvina Luna volvió a tocarla y disfrutó como tiempo atrás

De chica toquu00e9 la guitarra hasta los 10 au00f1os impulsada por mi mamu00e1 y con el tiempo deju00e9 de hacerlo. Hoy en du00eda me dieron ganas de volver a la mu00fasica y decidu00ed experimentar con el Ukelele. Disfruto mucho del aprendizaje, de ver como evoluciono cada du00eda y darme cuenta que con perseverancia siempre se puede aprender cosas nuevas. Gracias a mi Profe por la paciencia @verocenturyon