¿Cuáles son los tres signos más desobedientes del zodiaco?

Para el horóscopo, hay algunas personas que por naturaleza no obedecen a nadie: no importa si se lo piden los padres, una autoridad o si simplemente es un consejo. La astrología tiene su cuota de culpa aquí, ya que hay tres signos que verdaderamente no están dispuestos a poner su voluntad para satisfacer el pedido de otro. Estamos hablando básicamente de Acuario, Aries y Tauro, tres signos del zodiaco que tienen características particulares pero que en este aspecto se parecen. Y a cada uno, la rebeldía lo caracteriza por motivos distintos.

Acuario:

Son personas muy seguras de sí mismas por lo que les cuesta obedecer al plan de otros, de hecho, son bastante egocéntricos y les cuesta que les impongan condiciones. Si pensaste que un acuariano te iba a hacer caso fácilmente, sería mejor que lo olvides. Hay que tener en cuenta que, si compartís una situación con alguien de este signo, no vas a poder controlar la situación.

Aries:

El problema con los arianos es que no les gustan las reglas, por lo que si les tratan de imponer un plan, no tendrán demasiada suerte. Confían en sí mismos y buscarán resolver las cosas a su manera. Si alguna vez obedecen, sería un milagro, y rara vez se vuelva a repetir. Así que, si cumplen con algo, no esperes que lo vuelvan a hacer.

Tauro:

Su rebeldía está íntimamente relacionada con su terquedad. No solo es difícil de convencerlos sobre algo con lo que no están de acuerdo, sino que no moverán un dedo para hacerlo. ¿Sumisos? Para nada. Son capaces de morir con la suya, sin importarle lo que piensen los demás.