Sofía Gala explotó de bronca y lo gritó a los cuatro vientos: mirá por qué

Sofía Gala Castiglione estalló contra 'la copa menstrual' y no tuvo reparo en compartirlo con todos los que pudo. La hija de Moria Casán mostró su indignación con este elemento femenino a través de 'historias' en su Instagram y despertó la atención de todos.

"Acabo de intentar ponerme una copa menstrual y quiero decir que odio a todes les que me la recomendaron", tiró a las primeras de cambio Sofía.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que en una segunda historia afirmó: "Ahora no solo estoy manchada con mis litros y litros de sangre sino que también estoy frustrada y enojada. Hippies horribles, encima me salió un huevo. La vendo".

¿Se animará a confirmar que pudo desprenderse de la copa?