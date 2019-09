Que se arme el debate: ¿estos son los 5 mejores capítulos de Friends?

A pesar de que ya pasaron 25 años de su estreno, Friends se mantiene como la sitcom preferida de los argentinos. En esta nota intentaremos elegir cinco de sus mejores capítulos, que, por ahora, se pueden ver en Netflix.

El último (The last one)

Los capítulos 17 y 18 de la temporada 10 marcaron el final de una comedia de la que, en sus comienzos, nadie esperaba mucho, pero que se terminó transformando en un suceso único.

Sí, como buena parte de la última temporada, el final se dejó llevar por los lugares comunes, como -por ejemplo- el sorpresivo nacimiento de mellizos para Mónica y Chandler.

Eso no impidió que el capítulo -que se transmitió en Argentina menos de una hora después que en Estados Unidos, algo que sólo había pasado con Seinfeld- fuera inolvidable.

La última frase es un chiste zonzo pero entrañable. "¿Vamos a tomar café?", propone Phoebe. "¿A dónde?", responde Chandler.



El que tiene la cama de auto de carreras (The one with the race car bed)

Sólo con el título del capítulo ya sabemos de qué se trata el episodio 7 de la tercera temporada. Lo curioso es que el auto de carreras que compra Mónica por error no es lo mejor que pasa, si no que las clases de actuación de Joey se llevan todas las palmas.

Matt LeBlanc se roba completamente el capítulo con una de sus actuaciones más recordadas. Su frase "estoy encerrado enseñándole actuación a personas que, en su mayoría, son demasiado feas para estar en la televisión" es probablemente el chiste más gracioso de toda la serie.

La aplicación de sus técnicas de actuación como "el anzuelo en el chachete" es también hilarante.



El que tiene los embriones (The one with the embryos)

La cuarta temporada fue extraña para Phoebe, principalmente porque en algún momento decide tener los hijos de su hermano, a través de inseminación artificial.

El capítulo 12, sin embargo, no es recordado por ser en el que finalmente queda embaraza, si no por la apuesta entre Mónica, Rachel, Joey y Chandler por su departamento.

El juego de preguntas y respuestas que idea Ross es el momento de comedia más efectivo de toda la temporada. En meros 10 minutos el espectador se entera de algunos de las curiosidades más insólitas de los amigos, como que el nombre con el que les llega la guía de televisión a los chicos es "Señora Chanandler Bong", o que la película favorita de Rachel es Fin de semana de locura.



El que tiene cuando Ross se drogó (The one where Ross got high)

Nuevamente Joey se lleva el mejor momento, esta vez en el capítulo 9 de la temporada 6. Claro que el fallido postre de Rachel no es lo mejor que pasa, si no que el premio se lo lleva la insostenible red de mentiras que los amigos generan y terminan desarmando frente a los padres de Ross y Mónica.

El momento final, en el que cuestionan el rumbo incierto de la vida de Ross y aconsejan a cada uno de los otros presentes sobre lo que deberían hacer o haber hecho es invaluable.



El que tiene el video de la graduación (The one with the prom video)

Una elección obvia, pero que no por eso deja de ser válida. El episodio 14 de la segunda temporada demostró por qué Friends fue la mejor sitcom de su época.

Después de un par de decenas de capítulos en los que Ross deseaba a distancia a Rachel, todos los amigos se juntan a ver un viejo video que mostraba la noche en la que ésta celebraba su graduación junto a Mónica.

Lo especial de este episodio es que marca un pico emocional para los espectadores, pero sin dejar de lado el humor. Desde los looks de los adolescentes hasta las reacciones de los adultos que miran el video, es todo perfecto.

El beso final marca el comienzo de una era dentro de la serie, que recién terminaría en el último capítulo.