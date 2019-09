¡Lo dijo! Delfi Sánchez confesó qué es lo que pasa con Albert Baró

Después de conocerse la separación de Albert Baró, crecen los rumores que vinculan al actor español con Delfina Chávez. Amos protagonizan ATAV por el El Trece y los fanáticos mueren porque la pareja de ficción también lo sea en la vida real.

Entrevistada por Gente, la jovencita, hermana de Paula Chávez, rompió el silencio y reveló cuál es la relación que la une con su compañero de telenovela. “Somos los dos tan mentales que jamás podríamos estar juntos", confesó, decepcionando a los seguidores que en las redes crearon el hashtag “Brunía”.

La actriz habló de una “hermandad” y dijo que los dos se llevan bárbaro. "Realmente, lo quiero mucho", expresó Delfina. Y agregó: “Por ahí nos mensajeamos, 'Tengo quince escenas... No sé si llego a estudiar tanto', le escribo. Y me responde con esa tranquilidad tan especial con la que me calma: 'Ey, tía, tranquila que no pasa nada'”.