Ivana Nadal reveló un oscuro episodio de sus inicios: "Cuando tenía 14 me..."

El mundo del espectáculo puede parecer brillo y felicidad pura, pero también tiene un costado oscuro y las que más lo sufren son las mujeres. La terrible historia que contó Ivana Nadal en Podemos Hablar revela esta cara del mundo del show.

La morocha relató en el programa de Andy que cuanto tenía sólo 14 años, edad en la que empezó su carrera modelando y asistiendo a castings de agencias publicitarias, vivió un momento terrible. Según contó, ocurrió en su primera entrevista, a la que asistió luego de que le hicieran varias propuestas laborales. Ivana venció los medios y decidió asistir al primer casting acompañada de su madre su abuela.

En el lugar todo empezó normal e incluso las dos mujeres adultas estaban presentes. Todo se torció cuando uno de los productores invitó a la madre y la abuela de Ivana a que fueran a tomar un café mientras él sacaba las últimas fotos. Tuvo que insistir e incluso le dijo a las mujeres que era para que la adolescente no tuviera vergüenza. Además, relató Nadal, "había otras modelos, un fotógrafo, un maquilladora y toda una producción que parecía que era real, no es que estaba en un departamento con un extraño. Pero al final sí…".

Cuando las responsables de la adolescente se fueron, el sujeto aprovechó para llevar a Ivana a "otra sala de producción", a la que tenían que llegar en asecensor. Fue el viaje en este último lo que aprovechó el productor para acercarse de forma inapropiada a Ivana. "Fuimos al ascensor para subir un piso más arriba. Pero trabó el ascensor. Le dije: '¡¿Qué hacés?!' Me respondió: 'Dame un beso'. Le dije que no y se me empezó a acercar. Le dije: 'No te me acerques'. Y él me decía que le diera un beso. 'Vos sos nueva, tenés que entender cómo se maneja el medio, y si querés estar en el medio me tenés que dar un beso'. Yo le contesté que ni sabía lo que era el medio, le dije: 'Me gusta hacer fotos pero esta situación me pone muy incómoda. Por favor volvé a apretar el botón así me mostrás la locación o me voy porque me siento rara'", relató.

Por suerte, el sujeto se limitó a mirar "con cara de 'pendeja de mierda no vas a llegar a ningún lado`" a la adolescente y la dejó salir, según relató Ivana en PH. Luego de contar su historia reflexionó sobre lo que había pasado y contó que en su momento tuvo miedo de contarlo. Además aconsejó a las mujeres que "si les pasa, háblenlo".