Muy compenetrada: la última foto íntima de Silvina Luna

Atardecer en Mardel... ud83cudde6ud83cuddf7 Quiero contarles que amo esta ciudad...Me imagino en algu00fan momento vivir cerca de la inmensidad del mar como buena canceriana que soy. El mar me conmueve el corazon, me inspira y le da paz a mi alma.. Sunset in Mardel... ud83cudde6ud83cuddf7 I want to tell you that I love this city... I imagine living near the inmensity of the sea as the good cancer I am. The sea moves my heart, inpires me and gives peace to my soul... #awake #awake #conciencia #amor #love #createyourhappy #believeinyourself #positivevibes