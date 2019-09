Mirá por qué las fotos de esta azafata y esta bomba sexual brasilera se hicieron virales

Ella se presenta en las redes como jhenifferlopes, para que no la confundan con la estrella cubana de la canción. No canta, pero no tiene casi nada que envidiarle.

Jenifer Lopes es brasilera, nacida en el estado de Rio Grande do Sul. Su trabajo es comisaria de a bordo. Su hobby, incendiar las redes sociales con fotos como las que te presentamos.

Dice que le gusta la gente sencilla, y ella misma se define como una mujer común.

Sus imágenes se volvieron virales a fuerza de sensualidad y belleza.