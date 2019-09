Sorpresa: renunció una figura del “Súper Bailando”

Después de eliminar a Leticia Brédice y Fernando Bertona, Cae dio la sorpresa y renunció al Súper Bailando. El cantante reveló que tomó la decisión de dejar el certamen porque está encarando una gira con la obra “Madagascar”.

"Son dos contra uno, pero no está mal. Es por afinidad. Ailén es una piba genial, que no es bailarina como yo. Apelo a que ella tiene experiencia en esto. Mis incomodidades tienen que ver con ser nuevo en el certamen y no sé, por ejemplo, cómo la tengo que agarrar", había comentado Cae.

La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito, en su programa "Los Ángeles de la mañana". "Cae abandonó a Ailén. El problema es una gira que tiene con Madagascar por América Latina", comentó el periodista y jurado del Bailando.

