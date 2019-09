Jime Barón, recaliente y no por el sol

Jimena Barón continúa dando que hablar arriba de los escenarios, delante de las cámaras y fundamentalmente en las redes sociales.

La 'Cobra', en esta ocasión captó la atención de todos por la reacción que tuvo con aquellos que criticaron una de las fotos sugerentes que habitualmente comparte con sus seguidores. En la imagen se ve a la actriz y cantante ligera de ropa exhibiendo su delantera e inmediatamente una mujer la salió a reprochar: “Recordá que tenés un hijo. Desde que te separaste, todo el tiempo salís desnuda. Es un consejo de una madre de 4 hijos”

Jimena tampoco se demoró en darle su contestación: “Estoy viendo si pica alguien, no tengo tiempo para salir. Perdón”.

Los que tampoco se hicieron esperar fueron sus fieles fans: “Tenés un lomo increíble, sos un fuego, dejá que la gente hable”, “No le hace falta que le recuerden que tiene un hijo, lo sabe y están muy felices”, “Con ese cuerpo lo menos que podes hacer es lucirlo”, “Las envidiosas siempre van a hablar”.

Y la calentura de Jime subió unos grados más cuando las críticas sobre el poco tiempo que le dedica a su hijo no paraban de repetirse: “Ey culiados, yo no estoy desbordada por mi laburo, entiendo que les joda a varios lo que me está pasando pero estoy atravesando un momento laboral increíble. Nadie se separa por trabajo, al menos no yo. Mi hijo está joya, somos muy felices y aprovechamos mucho el tiempo juntos”.

Fuente: El Intransigente