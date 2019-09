Carla Czudnowsky reveló que siendo menor de edad la forzaron a tener "sexo anal"

La periodista Carla Czudnowsky reveló hoy que siendo menor de edad, fue obligada a tener sexo anal.

La confesión surgió por lo movilizada que se sintió la conductora tras la condena a Lucas Carrasco, el periodista al que hoy le dieron 9 años de cárcel por haber abusado de Sofía Otero, en un marco de aparente consentimiento de la relación íntima.

Otero denunció que, si bien llegó por su propia voluntad con Carrasco a su departamento, al comenzar los juegos eróticos le pidió "llorando que parara", a lo que el condenado hizo caso omiso, y concretó el abuso.

Un caso parecido es el que denunció Czudnowsky. "Yo recién en los últimos tres años me di cuenta, cuando leí el caso de Sofía. A mí me pasó cuando yo tenía 16 años, alguien que tenía cuatro años más que yo, quien también me dio drogas por primera vez, cocaína. Ese día me dio droga también, y tuve sexo anal por la fuerza, cuando yo no quería", relató.

"Lo concebí como que en realidad era pendeja, no sabía bien. Él a mí me gustaba, seguí saliendo con él. Era una persona del rock. O sea, no fue un novio importante. Yo no haría una denuncia en su contra, por un montón de cosas que me sigo preguntando y repreguntando. Pero me conmovió porque no me había dado cuenta hasta hace una semana que eso mismo me había pasado a mí", agregó.

"En ese momento fue como algo que no era agradable, pero no fue algo traumático. Tampoco grité de dolor, tampoco le dije que se detuviera. No llegué a esa situación. Pero todo esto me lo estoy preguntando, no lo conté nunca, no la pasé bien. Recién ayer se lo conté ayer a mi marido", confesó.

"Es alguien que tiene una agencia de publicidad y en el medio es muy conocido en el ambiente. Me siento mal hasta de decir que le tengo aprecio", disparó.

Czudnowsky reflexionó que el caso "me sirvió para pensar en que otras cosas se tejieron en mi cerebro para sobrevivir a eso, y cuanto tuvieron que ver mis adicciones con el sexo".

"En los audios en lo que intercambié mensajes con Sofía y su abogado, me pasó y siento que a mí y miles de mujeres les sigue pasando. Desde ese lugar, no tenemos autoridad para juzgar 'por qué lo decís ahora", concluyó.