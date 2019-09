Verónica Llinás asegura que un hombre le pegó "una piña en la espalda"

Verónica Llinás se luce en "La odisea de los giles", la película que arrasa en todas las salas de cine del país. Sin embargo, más allá de disfrutar el éxito, cada vez que habla analiza profundamente la realidad que atraviesa el país.

En una entrevista íntima, la actriz primero opinó de Luis Brandoni, su compañero de elenco en la película que también protagoniza con Ricardo Darín: "Él es una persona muy política. Yo soy más una especie de tirabombas de las cosas que me parecen mal, no me identifico con ningún partido político. La mejor posición que tiene que tener un ciudadano es crítica. Parte de la Democracia es admitir como democráticos los gobiernos votados por el pueblo por más que no sean de mi agrado. Hay muchas cosas que enturbian y que se dan mayormente en los que llegan al poder. Siempre hay cosas que no están muy claras".

Además, en "El show del espectáculo", ciclo de Ulises Jaitt y Gastón Samá que se emite por radio La Salada AM 1300, Llinás opinó de la gestión de Mauricio Macri: "Evidentemente ha fracasado. Ha sido masivamente rechazado. Lo que observo es que todas las cosas que han dicho no se han cumplido. Si asume Alberto espero que sea una persona moderada, honesta y que no se repitan viejos errores del kirchnerismo que son los que llevaron a Macri".

Sobre Amalia Granata y su postura en contra de la despenalización del aborto, la actriz sostuvo: "Es de una inconsistencia de quioen no entiende de lo que está hablando. Habla de cosas que no sabe, no termina de entender y está guiada por una postura religiosa porque la apoyan las iglesias. No hay una visión profunda, habla de lo que no sabe. No comería con Granata. No es una interlocutora válida".

Conmovida, Verónica relató una traumática experiencia que vivió con una expareja: "Es una situación muy complicada porque las personas violentas son muy encantadoras, manejadoras y te hacen creer que eso que pasó fue una cosa aislada que no va a volver a ocurrir. Creo que es importante para todas las mujeres saber que el hombre que alguna vez le levanta la mano y es violento en general lo va a ser siempre. A mí un hombre me pegó una trompada en la espalda. Lo volví a ver pero no te volvés a enganchar. A veces es difícil porque hay mujeres que dependen económicamente o están enamoradas. Hay que pedir ayuda".