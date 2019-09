Se dieron con de todo: tremendo cruce entre Ángel de Brito y Flavio Mendoza

Otra noche caliente en Showmatch, el programa que conduce Marcelo Tinelli. En la apertura del octavo ritmo de baile en el certamen “Bailando por un sueño” los jurados mantuvieron un encendido ida y vuelta cuando puntuaban a una participante.

La polémica la desataron Ángel de Brito y Flavio Mendoza. Ambos están en diferentes lugares. El periodista de espectáculo integra el jugador principal y el talentoso bailarín el BAR. La tensa discusión cuando Tinelli replicó lo que anunciaron en el programa “Los ángeles de la mañana” en la que acusaban al BAR de subían la nota a sus preferidos.

De Brito, ni lento ni perezoso, confirmó el rumor “Las banco a full, estoy de acuerdo con ellas. Acá hay mucho ‘voto hijo, voto hija, voto emplead”. Mendoza no se quedó callado y le dijo de todo: “¿Cómo bailó ayer Facundo? Bailó espectacular, te dio una cátedra de baile”. El periodista volvió a retrucar y dijo: “El argumento es el fallido, no te pongas nervioso con tu hijo”. Enardecido, el bailarín le fue a la yugular: “Porque vos no tenés amor y yo sí”.

Mirá el tenso momento que protagonizaron ambos jurados: